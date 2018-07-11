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11 Temmuz 2018 19:13

Karabükspor’da sezon hazırlıkları devam ediyor

Kardemir Karabükspor yeni sezon hazırlıkları çalışmalarını akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürürken, Kulüp Başkanı Mehmet Aytekin 2018-2019 sezonunun fikstürünü değerlendirdi.

Karabükspor’da sezon hazırlıkları devam ediyor

11 Temmuz 2018 19:13


Kardemir Karabükspor 2018-2019 sezonu hazırlık çalışmalarını Çamlık Antrenman Sahası’nda yaptığı 2 saatlik antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Fikret Yılmaz yönetiminde gerçekleştiren antrenman koşu ve kuvvet çalışmasıyla başlarken, pas ve teknik çalışmalarla tamamlandı.


İdmana Ferhat Görgülü, Ahmet Karadayı, Hamidou Traore, kaleciler Çağlar Şahin Akbaba ve Furkan Kaçar ile altyapıdan oyuncular katıldı.


Kulüp Başkanı Mehmet Aytekin, hedeflerinin yeniden Süper Lig’e çıkmak olduğunu belirterek, yaşanan zor süreçleri atlatacaklarını ifade ederek, "Spor Toto 1. Lig’de açıklanan fikstürde 2018-2019 futbol sezonunun ilk maçını Adana Demirspor ile sahamızda yapacağız. Sezona taraftarlarımızın önünde başlamak bizim açımızdan avantajlı olacak" dedi.




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