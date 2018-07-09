Karabükspor’da sezon hazırlıkları sürüyor

Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek olan Kardemir Karabükspor 2018-2019 sezonu hazırlık çalışmalarına Çamlık Antrenman Sahası’nda yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Fikret Yılmaz yönetiminde gerçekleştiren antrenman koşu ve kuvvet çalışmasıyla başlarken, iki saat süren antrenman, pas ve yarı sahada oynanan maçla tamamlandı.

İdmana Ferhat Görgülü, Ahmet Karadayı, Hamidou Traore, kaleciler Çağlar Şahin Akbaba ve Furkan Kaçar ile altyapıdan oyuncular katıldı. Kırmızı-mavili ekip birinci etap kampının kamp çalışmalarını kendi tesislerinde tamamladıktan sonra 2. etap kamp çalışmalarını Kızılcahamam’da sürdürecek.