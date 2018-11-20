Karabükspor'da Taner Öcal dönemi resmen başladı

5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Kardemir Karabükspor, eknik Direktör Taner Öcal ile 1.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Mehmet Yüksel, transferi açıp ligde kalma adına bir sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'de zor günler geçiren Karabükspor'da daha iyi sonuçlar almak adına Levent Açıkgöz ile sözleşmeyi karşılıklı feshettiklerini kaydeden Yüksel, “Takımımızda bugünden itibaren yeni hocamız Taner Öcal'dır. Taner hocamız inşallah Karabük'ün kötü gidişatını değiştirecek. Bugünden itibaren Karabük'te çok şeylerin değişeceğine inanarak çalışmaya başladık. 1.5 yıllık kendi şartlarımızda uygun bir şekilde, öncelikle transferi açıp ligde kalabilmek planıyla sözleşme imzaladık” dedi.

Takımın yeni teknik direktörü Taner Öcal ise Karabükspor gibi köklü bir takıma gelmekten dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, “Genç bir takımımız var. Büyük zorluklar içerisinde mücadele eden bir takım var. Başkanımız da bu zorluğu bilerek görev aldı. Gerçek bir Karabüklü olarak başkanımızın yaptığı bu mücadelede bende kendisinin yanında olmak istedim. İnşallah bu kulübü layık olduğu yerlere çıkarırız. Karabükspor taraftarına seslenerek, onlara ihtiyacımız olduğunu söylüyorum. Genç bir takımımız var ve takımımızı yalnız bırakmasınlar. Bir şekilde transfer açılacak ve devre arası yapacağımız transferlerle bu takımı ligde tutmak için büyük bir mücadele vereceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Yüksel ile Teknik Direktör Öcal 1.5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.