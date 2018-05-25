Karabükspor’da transfer yasağı korkusu

Hakkında çıkan iddiaları ve kulübün son durumu hakkında kulüp binasında gazetecilerle bir araya gelen kulüp başkanı Mehmet Aytekin, transfer yasağı almamaları durumunda transfer yapacaklarını, eski oyuncuları İlhan Parlak, Erdem Özgenç, Lua Lua ve Gökhan Alsan ile görüşmeler yaptıklarını söyledi.

"Trabzonspor genç Tayyib’e talip"

Trabzonsporlu yöneticilerin Karabük’e geldiğini ve oyuncuları Tayyib Talha Sanuç’a talip olduklarını vurgulayan Aytekin, şöyle konuştu:

"İki gündür Trabzonlu yöneticiler vardı burada, futbol şube sorumlusu vardı. Tayyib’e talip oldular. Ben de dedim ki, ’teklifi bana yapmayın resmi kaynaklı bize futbolcu istediğinizi söyleyin’ dedim. Biz de yönetim olarak bir karar alalım size cevap verelim. Benim burada menajerler ile fotoğraflarım paylaşıldı. Ben bu menajerle kulüp binasından ve odamdan başka bu adamla görüşebileceğim bir yer var mı? Futbolun içinde 5 tane unsur var. Futbolun içinde menajer, futbolcu, yönetici, başkan ve para vardır. Bundan hariç başka bir şey varsa asıl sıkıntı buradadır."

"Ben 3 bin 500 euro’luk adam mıyım?

Herve Kage’nin transferinde 3 bin 500 Euro avanta aldığı yönündeki iddiaları da cevaplandıran Aytekin, "Kage’den para almışım. Ben yönetimde değildim. Ziya abi ve Hakan Yılmaz ile Kage’nin transferinde kaç kere uğraştık. Hakan Yılmaz bu transfer bize pahalı geliyor, biz bunu alamayız dedi. Biz bir alt lige düşersek bu transferle devam edeceğiz arkadaşlar. Biz bu kulübe geldik geleli 4-5 trilyon para girdi. Benim çocuğum burada okuyor. 3 bin 500 euro için bu şehirde yaşayabilir miyim? Çocuklarıma ben onlara sürebilir miyim, bu kadar ucuz değil hiçbir şey. Benim annem bu pazarlardan alışveriş yapıyor. Ben bu lekeyi onlara getirmem. Ben buradan istifa ederim. Hatta istifa etmeyi de düşündüm ama istifa edersem suçumu kabul etmiş olurum dedim. Soner buradan aracı parasını almış dedi ki abi karabükspor ne kadar emeğim geçtiğini ve ne kadar sevdiğimi hepiniz biliyorsunuz. Altyapıya malzeme alacağımızı söyledim 170 tane eşofman geldi buraya. Soner’in verdiği para ile geldi bu eşofmanlar. Ben 3 bin 500 Euro’luk adam mıyım. Karabükspor’un başında oturan bir adam 17 bin lira çaldı, sosyal medya bununla yıkılıyor" diye konuştu.

"Transfer yasağı gelmesin diye uğraşıyoruz"

Sponsorluk çalışmasıyla ilgili KARDEMİR yönetiminin kendilerine yardımcı olacağını ancak bu konuda biraz beklenmesinin istendiğini anlatan Aytekin, "Transfer yasağı bize daha gelmedi. Samba Sow’a para yatırmamız lazım. Rodic’ten gelen bir dosya var, lisansı almamız için bir milyon lira para yatırmamız lazım. UEFA lisansını vermediler. Ödemezsek ceza alacağız. Ayrıca 10 Haziran’a kadar bize gelen iki futbolcunun parasını ödemezsek transfer yasağı geliyor. Bunların parası da 210 bin lira. UCK dosyalarımızdan yaklaşık 11 futbolcumuzun kararı çıktı. Bize evrak gelmedi. Ne zaman geleceğini kimse bilmiyor. Transfer yasağı gelmezse elbette transfer yapacağız. Eski oyuncularımız İlhan Parlak, Erdem Özgenç, Lua Lua, Gökhan Alsan ile görüşmelerimiz oldu. Bunlar Karabük aşkı ile yanan futbolcular. Bu futbolcular ’biz Karabükspor’dan çok para kazandık. Bu kulübe vefa borcumuzu ödemeye hazırız’ diyorlar. Bunların hiçbiri ile menajer aracılığıyla görüşmedim, para da konuşmadım. Adamların gelip gelmeyeceği kendi takımları ile anlaşamazlarsa ve indirim yaparak gelecekler. Karabük halkının hatırına gelecekler" açıklamasını yaptı.