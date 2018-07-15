Lig’de mücadele edecek olan Kardemir Karabükspor’da transferler peş peşe geliyor.
Yeni sezon öncesi çalışmalarına hız veren kırmızı mavili ekip Bulgaristan Ligi ekiplerinden OFK PIRIN forması giyen ofansif orta saha Aymen Souda ve İsrail Ligi ekiplerinden Hapoel Acre forması giyen defans oyuncusu Mohamadou Sissoko’yu da kadrosuna kattı.
Transferleri arka arkaya açıklayan Karabükspor yönetimi OFK PIRIN forması giyen 25 yaşındaki Fransız futbolcu Aymen Souda ile 1 yıllık, İsrail Ligi ekiplerinden Hapoel Acre forması giyen 28 yaşındaki defans oyuncusu Mohamadou Sissoko ile 1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.