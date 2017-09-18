Karabükspor’da Yeni Malatyaspor hazırlıkları başladı

haftasında sahasında konuk edeceği Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde çamlık tesislerinde akşam yaptığı idmanla çalışmalara başlayan kırmızı-mavili ekipte sakatlığı bulunan Serdar Deliktaş ile izinli olan Yatabare katılmadı.

İdman öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, içeride Beşiktaş ve deplasmanda Akhisar mağlubiyeti ile üst üste 2 haftadır mağlup olduklarından dolayı morallerinin bozuk olduğunu söyledi.

Geleceğe dair umutlarının yüksek olduğunu ve iyi bir takımlarının olduğunu kaydeden Gül, “Önümüzdeki Malatya maçına iyi hazırlanacağız. Malatya maçı itibari ile son iki haftadaki kötü gidişatı değiştirmek istiyoruz. Bu değiştirecek kapasite ve güce sahibiz. Taraftarlarımızın endişesi olmasın. Bu takım Malatya maçını kazanır ve Malatya maçından sonra bir iki seri yapabilecek güçtedir. Geçen seneden daha iyisini yapmak istediğimizi söylemiştik. Geçen seneye göre takımımızı birazda kuvvetlendirdik. Takımımız geçen seneden daha iyi netice alacak ve taraftarımızı mutlu edecektir. Kimse endişeli olmasın. Herkes rahat olsun ve ümitsiz olmasın. Malatyaspor maçına mutlak galibiyet parolası ile çıkacağımız bir maç. Bunun için takımımız en iyi şekilde hazırlanacaktır. Taraftarımızla şehrimizle hafta sonu 3 puan alarak yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.

Kırmızı-mavili ekip yarın yapacağı antrenman ile çalışmalarına devam edecek.