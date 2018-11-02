Karabüksporlu oyuncular, liseli öğrencilerle buluştu

Karabük Demir Çelik Lisesi öğrencileri ile Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz ve futbolcular, ‘İyi günde kötü günde' sloganı ile yapılan söyleşide bir araya geldi.

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz ve futbolcular, ‘İyi günde kötü günde' sloganı ile yapılan söyleşide Karabük Demir Çelik Lisesi öğrencileri ile buluştu. Okulun konferans salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Levent Açıkgöz, takımın sıkıntılı bir süreçten geçtiğini, Karabük halkının takıma sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Açıkgöz, maçlarda taraftar desteğinin bu süreçte daha önemli olduğunu ve Boluspor maçının başlangıç olması gerektiğini dile getirerek, pazar günü oynanacak maça herkesi davet etti. Tecrübeli çalıştırıcı, ayrıca Demir Çelik Anadolu Lisesi idareci, öğretmen ve öğrencilerine manevi desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Okul Müdürü Ender Kan ise düzenledikleri etkinliğin şehrin takıma sahip çıkmasında bir kıvılcım olmasını temenni ederek teknik heyete ve futbolculara başarılar diledi.