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15 Temmuz 2018 22:11

Karabük’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşü

Karabük’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Karabük’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşü

15 Temmuz 2018 22:11


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Karabük Valiliği tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi. Karabük Gar Müdürlüğünün önünde toplanan kalabalık kent meydanına kadar yürüdü. Yürüyüşe Karabük Valisi Kemal Çeber, AK Parti Karabük Milletvekilleri Niyazi Güneş, Cumhur Ünal, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Garnizon Komutanı P. Albay Tekin Nemlioğlu, İl Jandarma Komutan V. Albay Önder Şevik, Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Danışman, Karabük Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, özel hareket polisleri, siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle şehit aileleri ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.


Yürüyüş öncesi vatandaşlar özel harekat polislerine büyük ilgi gösterip bol bol fotoğraf çektirdi. Saat 20.00’ de başlayan yürüyüşte özel harekat polisleri, jandarma ve vatandaşlar tarafından Türk bayrağı taşınarak, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ile "Ne mutlu Türküm diyene" sloganları atıldı. Sloganlar vatandaşlar tarafından büyük alkış aldı. Yürüyüşün ardından kent meydanında vatandaşlarla akşam namazı kılındı. Etkinlikler gece yarısına kadar devam edecek.




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