Karabük’te 176 bin 43 seçmen oy kullanacak

Karabük’te 176 bin 43 seçmen sandığa gidecek.

Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçimleri için Karabük’te 176 bin 43 seçmen sandığa gidip oy kullanacak. Karabük Merkez dahil ilçe ve köylerde 711 sandık kurulacağı öğrenildi. İl genelinde toplam 176 bin 43 seçmen oy kullanırken, bunlardan 31’i seyyar sandıkta oy kullanacak.

İlçelere göre seçmen dağılımına bakıldığında merkezde 91 bin 211, Safranbolu’da 47 bin 762, Yenice’de 16 bin 627, Eflani’de 6 bin 967, Eskipazar’da 9 bin 967 ve Ovacık ilçesinde 2 bin 991 seçmen yer alıyor. Ayrıca cezaevine kurulacak olan 2 sandıkta 518 kişi oy kullanacak.

Sandık kurulu üyelerine eğitim semineri

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçimlerinde Karabük’te sandık başında bekleyecek olan görevlilere, sandık kurulu eğitim semineri verildi.

Karabük Belediyesi Nikah ve Konferans Salonu’nda verilen eğitim seminerine, Karabük Merkez ilçe ve Ovacık ilçesinde görevlendirilecek olan kurul başkanları ve sandık görevlileri katıldı. İlçe Seçim Kurulu Müdürü Ayhan Yeşilçalı Karabük Merkez’de sandık başında görev alacak kişilerin çok titiz hareket etmesi ve saat 06.00’da görev yaptıkları sandık alanlarındaki bina sorumlularından tutanak malzeme torbalarını alacaklarını belirterek diğer ilçelerde de görevlilerin kurs bittikten sonra seçim malzeme torbalarını tutanak karşılığında ilçe seçim kurullarından hemen teslim alınması gerektiğini söyledi.