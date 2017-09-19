Karabük’te 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Atatürk anıtında düzenlenen tören, Karabük Valisi Kemal Çeber, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Gaziler Derneği yöneticileri, diğer protokol üyeleri, gaziler ve yakınları katıldı.

Tören Türkiye Muharip Gaziler Derneği’nin Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şubesi adına törende konuşan Ahmet Özcan, “19 Eylül, Türkiye Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğü uğurunda vatan haini terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker ve polis ve gazilerin şeref günüdür. 15 Temmuz’da bayrağımızı indirtmeyen, ezanımızı dindirtmeyen demokrasimizi yok etmeye çalışan vatan haini FETÖ terör örgütüne karşı tankın, topun, merminin önünde göğsünü geren askerimizin, polisimizin ve kahraman Türk milletinin şeref günüdür." dedi.

Konuşmanın ardından okunan şiirlerle program sona erdi.