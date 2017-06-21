TÜİK, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı idari kayıtlarına göre 2016 yılında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin verileri açıkladı. 2016 Yılı Karayolu Trafik Kaza İstatistiklerine göre, Türkiye’de 185 bin 128 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. İstatistiklere göre, trafik kazaları sonucunda 7 bin 300 kişi öldü, 303 bin 812 kişi yaralandı. Trafik kazalarında ölenlerin yüzde 43,5’ini sürücüler oluşturdu. Kazaya neden olan kusurlar içinde sürücü kusurları yüzde 89,6 ile ilk sırada geldi. Ölümlü yaralanmalı trafik kazasına 295 bin 727 adet taşıt karıştı. Ölümlü yaralanmalı kazalar en fazla temmuz, en az ocak ayında oldu. Ölümlü yaralanmalı kazaların yüzde 67,6’sı gündüz meydana geldi.

2016 Yılı Karayolu Trafik Kaza İstatistiklerine göre, Karabük’te meydana gelen 2 bin 970 kazanın 607’si, Zonguldak’ta 5 bin 633 kazanın bin 132’si, Bartın’da ise bin 685 kazanın 533’ü ölümlü yaralanmalı trafik kazası olarak meydana geldi.

2016 yılında Karabük’te meydana gelen ölümlü yaralanmalı 607 trafik kazasında 37 kişi hayatını kaybetti, bin 185 kişi de yaralandı.

Zonguldak’ta da bin 132 ölümlü yaralanmalı trafik kazasında 48 kişi hayatını kaybetti, bin 905 kişi yaralandı. Bartın’da da 533 ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 886 kişi de yaralandı.