Karabük'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Karabük'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Kent Meydanı Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı.

Çelenk sunma törenine Vali Kemal Çeber, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Danışman, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Karabük Valiliği ve Karabük Belediye Başkanlığı çelenklerinin Vali Kemal Çeber ve Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Danışman tarafından Atatürk Anıtına sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunurken tören İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte sona erdi.