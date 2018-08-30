Karabük’te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

Törene, Vali Kemal Çeber, Vali Yardımcısı Barbaros Baran, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vegili, CHP Karabük Milletvekili Dr. Hüseyin Avni Aksoy, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, Garnizon Komutanı Tekin Nemlioğlu, , siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Karabük Valisi Kemal Çeber ve Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’nin Atatürk Anıtına çelenk koymasının ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Garnizon Komutanı Tekin Nemlioğlu tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Tören halkoyunları, Sportif ve Kültürel Etkinliklerle devam ederken, İl genelinde yapılan spor müsabakalarında dereceye giren sporculara Vali Çeber tarafından madalya ve kupaları verildi. Sportif etkinlikler bünyesinde, miniklerin tekvando ve güreş gösterileri izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Etkinlik tören geçişinin ardından sona erdi.