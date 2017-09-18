Karabük’te 37 bin öğrenci ders başı yaptı

18-22 Eylül İlköğretim Haftası ve yeni eğitim öğretim yılı açılışı için Karabük’te bir dizi etkinlikler düzenlendi. Atatürk Anıtında çelenk sunum töreni ile başlayan kutlama programı daha sonra Öğlebeli Şehit Nazif Topsakal İlkokulu ve Osmangazi Ortaokulu bahçesinden başlayarak Öğlebeli Karabük Gençlik Merkezi Spor Salonunda sona eren kortej yürüyüşü ile devam etti.

Törene Vali Kemal Çeber, Karabük Milletvekili Prof. Dr. Burhanettin Uysal, kurum müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan tören protokol konuşmaları ile devam etti.

Bir ulusun, kalkınmasının ve gelişmesinin eğitimdeki başarısı ile mümkün olabileceğini ifade eden Vali Çeber, “Biz, medeniyetler inşa etmiş bir milletin torunlarıyız. Başarıda en önemli unsur insan gücüdür. Bizi biz yapan değerlerimizi, çocuklarımıza öğretmek zorundayız. Bu anlamlı haftada, ülkemizin geleceği olan çocuklarımız ve gençlerimiz, okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşmanın; öğretmenlerimiz ise eğitim ve öğretime hazır, sevgiye susamış körpecik fidanlara kavuşmanın mutluluk ve heyecanı içindedir. Çok kıymetli velilerimiz de, çocuklarının okula başlamasının gurur ve coşkusunu yaşamaktadır. İnsanlar; eğitim yolu ile sadece bilgi ve birikimlerini değil aynı zamanda milli, manevi ve evrensel değerlerini de gelecek nesillere aktarır. Bu yüzden insan olmanın temel şartı, eğitimdir. İyi bir insan olmak, iyi bir vatandaş olmak, çevresine ve insanlığa faydalı bireyler olarak hizmet etmek ancak ve ancak eğitim yolu ile mümkündür. Evrensel değerlerin yanında milli değerlerine sahip çıkan, demokrasi ve insan haklarını içselleştiren, kendine güvenen, özgür düşünen, sorgulayan, bilgiyi üretebilen, cumhuriyetimizi geleceğe taşıyacak nesiller yetiştirmek; ülkemizi güçlü kılacaktır. Bu süreçte kuşkusuz en büyük görev, siz kıymetli eğitimcilere düşmektedir. Bu kutsal mesleğe gönül veren değerli öğretmenlerimizin fedakârca çalışacaklarına güvenim sonsuzdur” dedi.

“Yüzyılın en büyük gücü, tartışmasız bilgidir”

Anne ve babalara de seslenen Çeber, “ ‘Eğitim ailede başlar’ sözünün ruhuna uygun olarak çocuklarımıza iyi bir model olmalı, öğretmenlerimizle işbirliği içinde çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmelerine katkı sağlamalı, onların takipçisi olmalıyız. İçinde bulunduğumuz yüzyılın en büyük gücü, tartışmasız bilgidir. Bilgiye ulaşmak için özellikle son yıllarda ülkemizde eğitim ve öğretimin her alanında reform çalışmaları yapılmakta, birçok eğitim projesi hızla uygulamaya koyulmaktadır. Görevlerimizin bilincinde olarak yeni eğitim-öğretim yılına başlıyoruz, toplumun eğitime katılımını artırmada, öğretimde farkındalık oluşturmada hepimize büyük sorumluluk düşmektedir. Öğretmenlerimiz ve eğitim yöneticilerimiz, amacımız; geleceğimiz olan öğrencilerimizi, Türk milli eğitiminin genel amacı doğrultusunda ve en iyi şekilde yetiştirmektir. Bunu sağlamak için sizlerle birlikte yeni gelişmeleri dikkate alarak var gücümüzle çalışacağız. Toplumla bütünleşmiş, değişim ve gelişime açık eğitim yuvaları olarak 2017-2018 eğitim-öğretim yılını hep birlikte başarıyla tamamlayacağımız noktasında sizlere olan inancımız ve güvenimiz tamdır.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 4. Sınıf öğrencileri okula yeni başlayan 1. Sınıf öğrencilerine hoş geldin çiçeği sundu. Tören Vali Kemal Çeber ve Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal tarafından ilk ders zili çalması, şiirlerin okunması, halk oyunu gösterileri ve Osmangazi Ortaokulu öğrencilerinin hazırlamış olduğu ritim gösterisi ile sona erdi.