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Karabük'te 4 kaçak Afganlı yakalandı

Karabük’te ülkeye kaçak yollara girdiği belirlenen 4 Afgan uyruklu genç yakalandı.

Karabük'te ülkeye kaçak yollara girdiği belirlenen 4 Afgan uyruklu genç yakalandı.


Polis ekipleri tarafından durumlarından şüphelenilen 4 şahsın yapılan incelemesinde Afgan uyruklu oldukları ve ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi. Emniyette ifadeleri alınan 4 Afgan uyrukları şahıs daha sonra Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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