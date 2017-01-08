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08 Ocak 2017 13:09

Karabük’te 458 kamu personeli ihraç edildi

Karabük’te 458 kamu personeli ihraç edildi

08 Ocak 2017 13:09

Karabük Valisi Mehmet Aktaş, 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrası kent genelinde yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalara ilişkin, 458 kamu personelinin ihraç edildiğini bildirdi.
Vali Aktaş, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kentte yoğun bir çalışma gerçekleştirerek birçok operasyon düzenlendiğini kaydederek, "Şimdiye kadar Karabük’te 458 kamu personeli ihraç edildi. Bu Karabük için büyük bir sayı. Bu örgütün Karabük’te yoğun bir faaliyet içinde olduğunun göstergesi. Kolay olmuyor, çok ciddi bir yapılanmayla karşı karşıyayız" dedi.
Vali Aktaş ayrıca, Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 679, 680 ve 681 sayılı 3 yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kamu kurumlarındaki çok sayıda çalışanın görevlerine son verildiğini ve bu kapsamda da Karabük’te 43 kamu görevlisi bulunduğunu ifade etti.
Gazetecilerin, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’nin bir yerel televizyon kanalında "Birçok FETÖ’cü dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor" dediğinin hatırlatılması üzerine Vali Aktaş, Vergili’nin FETÖ ile mücadelesini yakından bildiğini dile getirerek, "Karabük Cumhuriyet Başsavcılığımız belediye başkanına yazılı olarak bu konuda bildiklerini anlatması için davet gönderdi. Belediye başkanımızın FETÖ ile mücadelesine yakinen şahidim. 15 Temmuz akşamı birlikte çalıştık. Belediye imkanlarını 15 Temmuz akşamı seferber etti. Ancak Sayın Vergili’nin söylediklerine katılmıyorum. Karabük’te bu konuda çok ciddi bir çalışma yapıldı. Hala yapılıyor. Bildikleri varsa anlatacaktır" diye konuştu.



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