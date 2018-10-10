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Karabük'te 5 katlı apartmanda yangın çıktı

Karabük’te 5 katlı apartmanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Karabük'te 5 katlı apartmanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında dumandan etkilenen 8'i çocuk olmak üzere 18 kişi hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Aydınlıkevler Mahallesi Pala Dede Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangından dolayı dumandan etkilenen çok sayıda çocuk ve vatandaş apartmanda mahsur kaldı. Vatandaşlar itfaiye ekipleri gelene kadar yangın tüpleri ile yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, UMKE, AFAD, Karabük Belediyesi İtfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi. Dumanların arasında mahsur kalan apartman sakinleri itfaiye ekiplerinin yangın merdiveni yardımı ile kurtarıldı. Alevlerin söndürülmesiyle birlikte üst katlarda kalan aralarında bebeklerle birlikte 8'i çocuk, 18 kişi ekipler tarafından çıkarılarak, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Dumandan etkilenen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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