Karabük’te Ahilik Haftası kutlamaları başladı

Karabük Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birlik Başkanı Nurettin Tümen ve Ticaret İl Müdürü Feridun Karataş ile oda başkanları ‘Ahilik Haftası’ kapsamında ilk olarak sabah basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltı sonrası esnaf ve esnaf temsilcileri, Atatürk Anıtına geçti. Burada Anıta çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı gerçekleştirildi.

Törende Karabük Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birlik Başkanı Nurettin Tümen, günün anlam ve önemini belirten kısa bir konuşma yaptı.

Tümen, ahiliğin temelinin 12. yüzyıla kadar dayandığını belirterek, “O zaman ki dönemlerde Bizans imparatorluğuna ait esnaf ve sanatkarların gücüne karşı, bizlerinde Selçuklu döneminde Anadolu’ya göç eden Alaattin Keykubat hocamız da o günün şartlarında esnaf ve sanatları daha fazla teşvik ederek hem kendi yaşam tarzlarını hem de rekabet ortamını geliştirmeye çalışmıştır” dedi.

Konuşmalarından Tümen ve beraberindekiler daha sonra Vali Yardımcısı Barboros Baran’ı makamında ziyaret etti.