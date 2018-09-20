Karabük'te Ahilik Haftası kutlamaları

Karabük'te 17-23 Eylül tarihleri arasında düzenlenen ‘Ahilik Kültürü Haftası' dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Program Kent Meydanı Atatürk Anıtı'na Karabük Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birlik Başkanı Nurettin Tümen tarafından çelenk sunumu ile başladı. Daha sonra saygı duruşu ve Marşı'nın okunmasının ardından buradaki tören sona erdi.

Safranbolu'nun Tarihi Eski Çarşı Pazar yerinde devam eden Ahilik Kültür Haftası etkinliğine Karabük Vali Yardımcısı Barbaros Baran, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Safranbolu TSO Meclis Başkanı Ahmet Şahin, Karabük Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlik Başkanı Nurettin Tümen, Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muammer Dumaner, Karabük Ticaret İl Müdürü Feridun Karataş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, sivil toplum örgütü temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Karabük Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlik Başkanı Nurettin Tümen'in, Ahiliğin kardeşlik, dost ve yiğit anlamına geldiğini belirterek Ahilik hakkında bilgiler verdi. Konuşmanın ardından uzun yıllar fotoğrafçılık yapan Nejat Özer, ahilik kültürüne göre çıraklıktan ustalığa geçen Orhan Taşçı'ya şedini kuşatarak ustalığa terfi ettiğini ilan etti.

Günümüzde esnaf odalarının ve esnaf odaları birliklerinin Ahilik teşkilatını temsil etmeye devam ettiklerini söyleyen AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, “Ahilik, ahlaklı ticaretin, dürüst insan yetiştirmenin, ticarette adaletin, eşitliğin birleştiği noktadır. Ahilik içerisinde yetişme kültürleri vardır. Geçmişte ahilik ya da ahi olarak değerlendirilen bu kurum Osmanlı döneminde ‘lonca' hatta ‘gedik' isimleriyle anılmış” dedi.

Karabük Vali Yardımcısı Barboros Baran ise, ülkemizin içinde bulunduğu muharrem ayında manevi değerlere sahip çıkıp ahilik kültürünü tekrar anlamak özümsemek ve topluma kazandırmanın önemini anladıklarını söyledi.

Ahilik Haftası Pilavı ikramı ile program sona ererken, Karabük Vali Yardımcısı Barboros Baran, Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Hüseyin Avni Aksoy ve Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer tarafından esnaflara plaket verildi.