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20 Haziran 2018 12:01

Karabük’te ‘AK Yürüyüşler’ başladı

AK Parti Karabük İl Teşkilatı tarafından düzenlenen AK yürüyüşler programı havanın yağışlı olmasına rağmen Beşbinevler Mahallesi’nde yoğun bir katılım ile başladı.

Karabük’te ‘AK Yürüyüşler’ başladı

20 Haziran 2018 12:01


Yağmurlu havaya rağmen iptal edilmeyen AK Yürüyüşler programına Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, AK Parti Karabük Milletvekili Adayları Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, Burhanettin Uysal, AK Parti İl ve İlçe teşkilatı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Karabüklü vatandaşların AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a her zaman olduğu gibi bu seçimde de sahip çıkacaklarına inandığını söyleyen Karabük milletvekili Mehmet Ali Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi lidere sadece Türkiye’nin değil, 1.5 miyon islam aleminin de ihtiyacı olduğunu belirtti.


24 Haziran seçimlerinin Türkiye için hayırlı olması dileklerinde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, “Vakit Türkiye vakti, vakit istikrarı koruma vakti, vakit Türkiye’yi büyütmeye devam vakti. 24 Haziran seçimleri hepimiz için bayram olmasını diliyorum” dedi.


AK Parti Karabük Milletvekili Adayları Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, Burhanettin Uysal ve İl Başkanı Av. İsmail Altınöz konuşmalarında 24 haziran seçimlerinde partilerine destek istedi.




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