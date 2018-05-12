Karabük’te Anadolu Yıldızları ligi yüzme yarışmaları başladı

Anadolu Yıldızlar Analig yüzme şampiyonaları Karabük Kapalı Yüzme havuzunda başlayan yarışlar 2 gün sürecek. Katılım ve ilginin yoğun olduğu yarışlarda farklı illerden toplam 360 sporcu mücadele ediyor.

Karabük’te üçüncü defa Türkiye şampiyonası yapıldığını belirten Karabük Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdülkadir Çetin, bu şampiyonanın kendileri için daha anlamlı olduğunu ifade ederek, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bize vermiş olduğu bu şampiyonayı elimizden geldiğince güzel yapmaya çalışıyoruz. Tabi ki burada en büyük destek bütün Türkiye’den ilimize teşrif eden çok değerli sporcular, onları yetiştiren antrenörler, onlara destek veren ailelerdir. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Anadolu yıldızları projesinde 12 dalda bu faaliyetler yapılmaktadır. Yarı final Türkiye birinciliği şeklinde olmaktadır. Bu yılda elli bin sporcu bu faaliyetlere katılmaktadır. Aramızda ilimizden sporcularda bulunmaktadır. Bugün çok mutluyuz Türkiye’nin dört bir tarafından gelen 360 sporcuya elimizden geldiğince güzel yarışmalar yaptırmak için çaba sarf ediyoruz” dedi.

Yüzme şampiyonalarının amacının, milli takıma çok değerli sporcular yetiştirmek olduğunu kaydeden Çetin, “Bu sporcularımızı olimpiyatlara hazırlayarak, dünya şampiyonalarında dereceye girmelerini sağlamaktır” ifadesini kullandı.

İlk günün sonunda yapılan yarışlar sonucunda dereceye giren sporculara başarı belgesi ve madalyaları Karabük Vali Yardımcısı Barbaros, Karabük Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdülkadir Çetin, Şube Müdürleri takdim etti.