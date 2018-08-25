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25 Ağustos 2018 18:21

Karabük’te bayram dönüşü hareketliliği

Karabük’te Kurban Bayramı’nın ardından dönüş hazırlığındaki vatandaşlar otogarlara akın etti.

Karabük’te bayram dönüşü hareketliliği

25 Ağustos 2018 18:21


Her bayram olduğu gibi 9 günlük Kurban Bayramı’nın sona ermesiyle çok sayıda vatandaş dönüş için otobüs yolcuğunu tercih etti. Otogarlardaki bu hareketlilik, otobüs firmalarının da yüzünü güldürürken, biletlerin tükenmesinden dolayı konulan ek seferlerle yolcuların mağduriyetleri karşılanmaya çalışılıyor. Bazı yolcular zor bilet bulduklarını ifade ederken, bazı vatandaşlar yakınlarını otobüse bindirdikten sonra duygusal anlar yaşadı.


Özel bir otobüs firmasının temsilciliğini yapan Yunus Çakır, önümüzdeki haftaya kadar yoğunluğun devam edeceğini kaydederek, "Elimizde otobüsler ek sefer yapmaya yeterli değil, talepleri karşılamıyor” dedi.


Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminali’ndeki yolculardan İhsan Demir özel sektörde çalıştığını, bayramlarda firmaların önünde sıra beklediğini ve yoğunluktan bilet bulmakta zorlandığını söyledi.




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