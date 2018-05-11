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11 Mayıs 2018 17:35

Karabük’te ‘Bilime İz Bırakıyoruz’ etkinliği

Vali Kemal Çeber, Karabük Merkez Atatürk Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuar’ının açılışına katıldı.

Karabük’te ‘Bilime İz Bırakıyoruz’ etkinliği

11 Mayıs 2018 17:35


Merkez Atatürk Ortaokulu bahçesinde TÜBİTAK 4006 Projesi adı altında okul öğrencilerinin ve öğretmenlerinin hazırladığı toplam 60 projenin sergilendiği “Bilime İz Bırakıyoruz!” sloganıyla hazırlanan fuara katılan Vali Kemal Çeber, sergilenen projeleri tek tek inceleyerek projeleri hazırlayan öğrencilerden bilgiler aldı. Hazırladıkları projelerin sunumunu yapan öğrencileri tebrik eden Vali Kemal Çeber, “Öğrencilerimizin kendilerine olan özgüvenin artması için bu tür etkinlikler çok önemli. Projelerin ortaya çıkmasında emeğini geçen öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, okul idarecilerimizi ve katkı sağlayan velilerimizi kutluyorum" diye konuştu.


Merkez Atatürk Ortaokulu bahçesinde “Bilime İz Bırakıyoruz” sloganıyla düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarının açılışına Vali Kemal Çeber’in yanı sıra kurum müdürleri, muhtarlar, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.




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