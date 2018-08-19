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19 Ağustos 2018 19:48

Karabük’te bir kadın evinin balkonunda ölü bulundu

Karabük Safranbolu ilçesinde 35 yaşındaki kadın evinin balkonunda ölü olarak bulundu.

Karabük’te bir kadın evinin balkonunda ölü bulundu

19 Ağustos 2018 19:48


Edinilen bilgiye göre olay, Safranbolu ilçesi Bağlaraşı Mahallesi Söğütlü Sokak’ta bulunan Çamdibi sitesinde meydana geldi. Apartmanın ikinci katında oturan Yıldız Yeşilyurt’un (37), evinin balkonunda komşusu tarafından hareketsiz olarak durduğu belirlendi. Bunun üzerine durum 112 ekipleri ile Yeşilyurt’un yakınlarına bildirildi. Kapının kırılması ile içeri giren sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Yeşilyurt’un hayatını kaybettiği belirlendi.


Safranbolu Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Yeşilyurt’un cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi üzerine otopsi yapılmak üzere Ankara’ya gönderildi.


Eşinden ayrı olarak yaşayan ve bir çocuk sahibi Yeşilyurt’un bir markette kasiyer olarak çalıştığı ve 6 gündür işe gitmediği öğrenildi.




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