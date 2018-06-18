Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2018 13:49

Karabük’te çeltik ekimi başladı

Karabük’te bulunan Soğanlı Çayı havzasında çeltik ekimine başlandı.

Karabük’te çeltik ekimi başladı

18 Haziran 2018 13:49


Karabük Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, merkeze bağlı Üçbaş, Davutlar, Zopran ve Yukarıkızılcaören köylerinin akarsu kenarında bulunan arazilerde üreticilerin izin alarak ekimi yapılan çeltik bitkisi toprak ve suyla buluştuğu bildirildi. Yaklaşık 90 gününü suyun altında geçirecek çeltik, hasattan sonra kavuzlarından ayrılıp pirinç olarak marketlerde ve pazarlarda yerini alacak.


Çeltik tarımıyla uğraşan üretici sayısı çok fazla olmamakla birlikte, her yıl yaklaşık 500 dekarlık bir alanda ekim yapılarak Türkiye ortalamasının üzerinde verim alındığın da kaydedildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç