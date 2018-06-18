Karabük’te çeltik ekimi başladı

Karabük Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, merkeze bağlı Üçbaş, Davutlar, Zopran ve Yukarıkızılcaören köylerinin akarsu kenarında bulunan arazilerde üreticilerin izin alarak ekimi yapılan çeltik bitkisi toprak ve suyla buluştuğu bildirildi. Yaklaşık 90 gününü suyun altında geçirecek çeltik, hasattan sonra kavuzlarından ayrılıp pirinç olarak marketlerde ve pazarlarda yerini alacak.

Çeltik tarımıyla uğraşan üretici sayısı çok fazla olmamakla birlikte, her yıl yaklaşık 500 dekarlık bir alanda ekim yapılarak Türkiye ortalamasının üzerinde verim alındığın da kaydedildi.