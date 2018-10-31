Karabük'te çiftçilere buğday tohumu dağıtımı devam ediyor

Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ‘Sertifikalı Hububat Üretimini Geliştirme Projesi' kapsamında çiftçilere 150 ton tohumluk buğday dağıtımı gerçekleştirildi.

Karabük Valiliği direktifleri doğrultusunda İl Özel İdare finansmanı ile hububat tarımının yoğun olarak yapıldığı başta Eflani ve Eskipazar ilçelerinde olmak üzere bölgenin ekolojisine uygun, hastalık ve zararlılara dayanıklı, verim kabiliyeti yüksek olan sertifikalı buğday çeşitlerinden Flamura 85 ve Glosa buğday tohumluklarının dağıtımı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, İl Özel İdaresi kaynakları ile destekli olarak Sertifikalı buğday çeşitlerinden Flamura 85 ve Glosa buğday tohumluklarının dağıtımının yapılmaya devam ettiğini belirterek, “Bu şekilde üreticimiz devletimizin desteği ile uygun fiyata tohumluk temin etmiş oldu. Ayrıca kullanılan üstün vasıflı tohumla daha yüksek verim elde edilecektir. Tarım yapılan alanlarımızın küçük ebatlarda olması dolayısıyla da çok sayıda çiftçimize tohumluk temin etmiş olduk. Çiftçilerimize kazançlarının bol, ürünlerinin bereketli olmasını diliyorum” dedi.