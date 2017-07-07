Karabük’te çöp sorunu masaya yatırıldı

Karabük’te geçtiğimiz günlerde şehir çöplüğünde meydana gelen yangın sonrası eylem yapılarak karayolu ulaşıma kapatılmıştı. Kangren haline gelen çöp sorunu çözmek için Vali Kemal Çeber başkanlığında Valilikte toplantı yapıldı. Eski TBMM Başkanı ve Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Milletvekili Burhanettin Uysal, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Kayyım Belediye Başkanı Kaymakam Fatih Ürkmezer ve KARÇEV yetkilerinin hazır bulunduğu toplantıda Karabük OSB alanına yapılması planlanan Katı Atık Bertaraf tesisi ele alındı.

Toplantı önce açıklamalarda bulunan Mehmet Ali Şahin, Karabük’te gerek merkezi hükumetin çalışmaları ve gerekse yerel yönetimlerde belediye başkanlarının ortaya koymuş olduğu performansın geçmişe kıyaslandığında Karabük’ü ileri noktaya taşıdığını söyledi.

Kentte daha çok yapılacak çok işlerinin olduğunu vurgulayan Şahin, “Bunlarından başarılı olamadığımız konuların başında çöp imha istasyonunu bir türlü Karabük’e kazandıramadık. Bunun bir çok nedenleri var, müteahhitin yargıya gitmesi gibi. Karabük’ün çöp sorununu çözmek artık hiçbir mazeret kabul etmeyecek noktaya gelmiştir. Karabük Belediye Başkanımız bu konu üzerinde hassasiyetle duruyor. Kendisinin bazı projeleri var. Biran önce Karabük’e ve ilçelerinde çöpünü değerlendireceğimiz elektrik üretmeyi hedeflediğimiz çöp depolama istasyonun kurulması için hızlıca revize edip planlayıp yerini tespit etmemiz lazım. Merkezi hükumet ve yerel yönetim işbirliğinde bu işin partisi filan olmaz. Karabük’ün buna ihtiyacı var ve bu ihtiyacı karşılamak için belediye başkanlığının imkanlarının nedir, eksikleri neler olup merkezi hükumet olarak takviye ederek bu sorunu çözmek zorundayız” dedi.

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.