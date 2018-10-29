Karabük'te Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına yoğun ilgi

Karabük'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen çeşitli etkinliklerle ve büyük coşku ile kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 95. yılı kent meydanında düzenlenen çeşitli etkinliklerle ve yoğun bir katılımla gerçekleşti. Kutlama programına Karabük Valisi Kemal Çeber, Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş ile Hüseyin Avni Aksoy, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Kemal Çeber, Cumhuriyetin 95. Yılını kutlamanın gururu ve coşkusunu hep beraber yaşadıklarını belirterek, “Bugün geçmişimizden aldığımız güçle, ezelden ebede büyük umutlar ve emin adımlarla birlik ve beraberlik içerisinde yürürken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Türk Milletinin Karakterine ve Geleneklerine En Uygun İdare' olarak ifade ettiği geleceğimizin teminatı, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. Yılını kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz” dedi.

“Tarihimizi, kültürümüzü, inancımızı iyi bilmek durumundasınız”

Cumhuriyetin korunmasında ve kollanmasında gençliğe ihtiyaç olduğunu ifade eden Çeber, “Cumhuriyetimizin ilanından bugüne kadar eğitimde, kültürde, ekonomide, alt yapı hizmetlerinde her sahada çok önemli gelişmeler kaydetmemize rağmen Cumhuriyetin korunması ve kollanmasında gençliğin bekçiliğine her zaman ihtiyacımız olacaktır. Gençler, Atatürk Cumhuriyeti biz kurduk onu yaşatacak sizlersiniz diyerek bu görevi gençliğe emanet etmiştir. Bu emaneti korumak ve görevi yerine getirmek için bilgili ve güçlü olmak zorundasınız. Tarihimizi, kültürümüzü, inancımızı iyi bilmek durumundasınız. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere, şanlı tarihimizin ölümsüz sembolleri olan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükran duygularıyla anıyorum. Büyük Türk Milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı tekrar kutluyor, nice güzel bayramlarda birlikte olmak dileğiyle sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum“ diye konuştu.

‘Öğretmen kucağında bebeği ile bekledi'

Öğrencilerin başında görevli olarak bekleyen bir öğretmen kucağında bebeği ile Cumhuriyet Bayramında yer alması dikkat çekti.

İl genelinde yapılan şiir okuma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından hediyeleri verildi. Tören halkoyunları ve resmi tören geçidi ile sona erdi.