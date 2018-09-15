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Karabük'te duvarlar rengarenk

Karabük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kentte görüntü kirliliği oluşturan duvarlara duvar resim çalışması yaparak rengarenk bir görünüme kavuşturuyor.

Karabük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte görüntü kirliliği oluşturan duvarlara duvar resim çalışması yaparak rengarenk bir görünüme kavuşturuyor.


Karabük Belediyesi, Karabük'ü daha güzel ve rengarenk bir görünüme kavuşturmak için kent estetiğine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kent genelinde çiçek dikimi, budama, çim biçme, parkların, cadde ve bulvarların renklendirilmesinin yanı sıra duvar resmi çalışmalarını da sürdüren Karabük Belediyesi, hem duvarlara yazılan yazıları kapatıp hem de Karabük'ü renklendirmeye devam ediyor.


Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergilli, yapılan her çalışmada gerek asfalt gerekse çevre düzenlemeleri ve yatırımlarda görsel estetiğe büyük önem verdiklerini belirterek, “Çevremizi güzelleştirmek adına duvarlara duvar resim çalışması yaparak estetik bir görünüm kazandırıyoruz” dedi.

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