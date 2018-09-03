Karabük’te duvarlar rengarenk oluyor

Karabük Belediyesi, Karabük’ü daha güzel bir görünüme kavuşturmak için kent estetiğine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kent genelinde çiçek dikimi, budama, çim biçme gibi, parkların, cadde ve bulvarların renklendirilmesinin yanı sıra duvar boyama çalışmalarını da sürdüren Karabük Belediyesi, hem duvarlara yazılan yazıları kapatıp hem de Karabük’ü renklendirmeye devam ediyor.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, yaptıkları her çalışmada gerek asfalt gerekse çevre düzenlemeleri ve yatırımlarda görsel estetiğe büyük önem verdiklerini, çevreyi güzelleştirmek adına duvarları boyayarak estetik bir görünüm kazandırdıklarını belirtti.