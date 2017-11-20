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20 Kasım 2017 14:58

Karabük’te ev yangını

Karabük’te çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Karabük’te ev yangını

20 Kasım 2017 14:58


Edinilen bilgiye göre, Soğuksu Mahallesi Arıcak Caddesi’nde, 85 yaşındaki Hatice Özken’e ait tek katlı müstakil evde elektrik kaçağından dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden yaşlı kadın, kendini dışarı atarken, komşularının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale gelirken maddi hasar oluştu.


Evde oğlu Şinasi, gelini Döndü Özken ve torunlarıyla birlikte yaşayan Hatice Özken, gördüğü manzara karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Yangın sırasında evde olmayan Döndü Özken de evin yandığını görünce "Yandık" diyerek gözyaşı döktü.


Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.




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