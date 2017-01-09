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09 Ocak 2017 17:04

Karabük’te FETÖ Operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Karabük’te FETÖ Operasyonunda 1 kişi tutuklandı

09 Ocak 2017 17:04

Karabük’te 06-08 Ocak tarihleri arasında Merkez Kapalı Spor Salonunda yapılan Anadolu Yıldızları Badminton Grup Müsabakaları ödül töreni ile sona erdi.
Erkek ve bayanlarda Amasya, Bolu, Çorum, Kastamonu, Samsun, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce takımlarının katıldığı 5. Grup müsabakaları düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.
Törene Vali Mehmet Aktaş, Karabük Milletvekili Prof. Dr. Burhanettin Uysal, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin katıldı.
Dereceye girenlere ödüllerini veren Vali Mehmet Aktaş ve protokol üyeleri sporcuları ve antrenörlerini kutlayarak başarı dileklerinde bulundular.



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