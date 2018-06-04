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04 Haziran 2018 15:58

Karabük’te FETÖ operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Karabük’te FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karabük’te FETÖ operasyonunda 1 kişi tutuklandı

04 Haziran 2018 15:58


Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütünün “gaybubet evi” olarak adlandırılan hücre evine operasyon düzenlendi. Operasyonda, firari olarak aranan B.Ç (30), isimli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı


FETÖ soruşturması kapsamında firari olarak bulunan şüphelinin, örgütün şifreli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu ve üzerinde şüpheli şirket kaydı bulunduğu belirlendi. Ayrıca şüphelinin evine yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.




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