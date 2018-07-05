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05 Temmuz 2018 14:11

Karabük’te FETÖ/PDY operasyonu

Karabük’te FETÖ/PDY terör örgütüne düzenlenen iki ayrı operasyonda 1’i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Karabük’te FETÖ/PDY operasyonu

05 Temmuz 2018 14:11


Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen iki ayrı FETÖ/PDY operasyonunda terör örgütüne üye olma suçundan iki kişi gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.E.G. (24) isimli şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Ayrıca şüphelinin Karabük Üniversitesinde okudukları dönemde örgüt içerisinde Büyük Bölge Lise Mesulü (BLM) görevlerinde bulunduğu belirtildi.


KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüyle mücadele kapsamında örgüte üye suçundan yakalanan S.S. (43) sağlık kontrolünden geçirilerek emniyetteki işlemlerine devam ediliyor. Şüphelinin evinde yapılan arama neticesinde 2 bin 490 TL para, 1 adet flash bellek, 1 adet tablet, 1 adet telefon ve 2 sayfalık örgüte ait bazı notlar ele geçirildiği belirtildi.




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