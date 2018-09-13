Karabük'te fuhuş operasyonu

Yıl Mahallesi'nde bulunan bir adrese fuhuş yapıldığı iddiası ile operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Fuhuşla Mücadele kapsamında yabancı uyruklu şahısların para karşılığında ve sağlıksız ortamda cinsel ilişkiye girdikleri yönündeki araştırmaları neticesinde fuhuş yapıldığı tespit edilen bir eve baskın düzenledi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen eve yapılan baskında para karşılığı cinsel ilişkiye giren Özbekistan uyruklu F.B. (31) ve G.İ.(40) isimli iki şahıs gözaltına alındı.

Emniyette ifadeleri alınan Özbekistan uyruklu 2 kadın ve 2 erkek müşteriye fuhuş yaptıkları için 2 bin 84 TL idari para cezası uygulandı. İfadeleri tamamlanan iki kadın Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Kimliği tespit edilen yabancı uyruklu şahıslar Türkiye'de bulundukları süre zarfında geçimlerini meşru olmayan yollardan sağladıkları, kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturdukları ve vize veya vize muafiyeti süresini aştıkları tespit edildiğinden 2 Özbek kadın sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.