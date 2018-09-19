Karabük'te gaziler günü kutlandı

Karabük'te 19 Eylül Gaziler Günü kent meydanında düzenlenen törenle kutlandı.

Tören, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şubesi tarafından organize edilen yürüyüş programı ile başladı. İstasyon Caddesinde başlayan yürüyüş kent meydanında sona erdi. Ardından meydanda devam eden tören Karabük Valiliği, Karabük Belediyesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı. Törene Karabük Valisi Kemal Çeber, CHP Karabük Milletvekili Dr. Hüseyin Avi Aksoy, Vali Yardımcısı Barboros Baran, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Danışman, Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Gaziler Derneği yöneticileri, diğer protokol üyeleri, gaziler ve yakınları katıldı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şubesi adına törende konuşan Ahmet Özcan,“19 Eylül, Türkiye Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğü uğurunda vatan haini terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker ve polis ve gazilerin şeref günüdür. 15 Temmuz'da bayrağımızı indirtmeyen, ezanımızı dindirtmeyen demokrasimizi yok etmeye çalışan vatan haini FETÖ terör örgütüne karşı tankın, topun, merminin önünde göğsünü geren askerimizin, polisimizin ve kahraman Türk milletinin şeref günüdür." dedi.

Tören, güne ilişkin gazi torunun şiirini okuması ile sona ererken, vefat eden tüm gaziler ve şehitler için Yenişehir Cami`de Mevlid okutuldu.