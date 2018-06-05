Karabük’te geleneksel çocuk oyunları coşkusu

Unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarının yeniden yaşatılması, gelecek kuşaklara taşınması, geleneksel oyunlarımızı yaşatmak, hayat boyu öğrenme amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı projesi olan ‘Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri’ merkez spor salonunda 120 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Coşkuyla başlayan geleneksel çocuk oyunlarında mendil kapmaca, yağ satarım bal satarım ve yakan top oynandı. Renkli görüntülere sahne olan programda çocuklar tüm hünerlerini sergileyerek kıyasıya mücadele etti.

Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliklerine katılanlar arasında Karabük Vali Yardımcısı Barbaros Baran, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse, Şube Müdürleri, Antrenörler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Vali Nafiz Kayalı İlkokulu yağ satarım bal satarım oyununda birinci olurken, Şirinevler İlkokulu ikinci oldu. Mendil Kapmaca oyununda ise Şirinevler İlkokulu birinci, Safranbolu Antepoğlu İlkokulu ikinci oldu.

Dereceye girenlere ödüllerini Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Lokman Mollaoğulları , Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Çakır, Okul Sporları İl Temsilcisi Sezgin Sayın, Okul Sporları Tertip Komitesi Üyesi İlker Zafer Sayar takdim etti.