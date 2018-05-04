Karabük’te genç çiftçilere 492 büyükbaş hayvan dağıtıldı

Hayvansal üretimi sağlamak amacıyla yapılan proje kapsamında Karabük merkezde 12, Safranbolu İlçesinde 11, Eflani İlçesinde 22, Eskipazar İlçesinde 12, Ovacık İlçesinde 15 ve Yenice İlçesinde 10 genç çiftçiye toplamda 492 adet büyükbaş hayvan verildi.
Genç Çiftçi Projesinin tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlaması, tarımsal üretime destek vermesi açısından umut verdiği belirtildi.