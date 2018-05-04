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04 Mayıs 2018 16:11

Karabük’te genç çiftçilere 492 büyükbaş hayvan dağıtıldı

Karabük’te Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Destekleri Genç Çiftçi Projesi kapsamında Büyükbaş Hayvancılık Projesinden yararlanmaya hak kazanan 82 genç çiftçiye 492 adet büyükbaş hayvan teslim edildi.

Karabük’te genç çiftçilere 492 büyükbaş hayvan dağıtıldı

04 Mayıs 2018 16:11


Hayvansal üretimi sağlamak amacıyla yapılan proje kapsamında Karabük merkezde 12, Safranbolu İlçesinde 11, Eflani İlçesinde 22, Eskipazar İlçesinde 12, Ovacık İlçesinde 15 ve Yenice İlçesinde 10 genç çiftçiye toplamda 492 adet büyükbaş hayvan verildi.


Genç Çiftçi Projesinin tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlaması, tarımsal üretime destek vermesi açısından umut verdiği belirtildi.




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