Karabük’te “Gören Göz Projesi” yeniden başlıyor

Gören Göz cihazı, görme engellilerin ulaşmak istediği yere sesli komutlar yardımıyla yürüyerek ve/veya otobüs, metro gibi toplu taşıma araçlarını kullanarak gidebilmesi amacıyla tasarlanmış Gören Göz yazılımının yüklenmiş olduğu ve GPS alıcısına gelen koordinat bilgilerinin sayısal harita yardımıyla işlenmesiyle görme engelliyi sesle veya tuşla gitmek istediği adrese doğru yönlendirecek olan bir akıllı telefon cihazıdır. Gören Göz cihazları sahip olduğu navigasyon özelliği sayesinde görme engellilerin erişilebilirliğini kolaylaştırmak üzere tasarlandı.

Önceki yıllarda Türkiye genelinde 26 ilde dağıtılan Gören Göz cihazı, 2018 yılı kapsamında yeni baştan tasarlanarak daha önceden cihaz dağıtılmamış olan 41 ilde dağıtılacak. Güncellenen yeni yazılım ve cihazla birlikte ekte listesi yer alan 41 ilde dağıtılmak üzere 5 bin adet Gören Göz Cihazı için 41 ilde ön başvuru alınacak. Söz konusu 41 ilde ikamet eden veya bu illerde eğitim gören görme engelli vatandaşlar 7 Mayıs 2018 tarihinden itibaren İl Müdürlüğümüze ön başvuruda bulunabilecekler.

Gören Göz Cihazı için başvuru şartları ise şöyle:

“Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 2018 yılı itibariyle 12 yaş ve üzerinde olmak (01.01.2006 tarihi öncesinde doğmuş olmak) Görme engelini belirten ve ilgili yönetmeliğe uygun olarak alınan Engelli Sağlık Kurulu Raporuna göre görme engeline ilişkin tüm vücut fonksiyon kaybı oranı %70 ve üzerinde olmak,(Görme engellinin birden fazla engelinin olması halinde görme engeline ilişkin oran dikkate alınacaktır.) Gören Göz cihazını kullanmaya engel teşkil edecek işitsel, zihinsel veya el ve parmaklarını kullanamayacak derecede ortopedik engeli bulunmamak. Görme engellinin dağıtım yapılacak olan 41 ilde (Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Düzce, Eskişehir, Giresun, Isparta, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yalova, Zonguldak) ikamet etmek veya bu illerdeki eğitim kurumlarında eğitime devam ediyor olmak.”

Başvuru İçin Gerekli Belgeler ise şöyle sıralandı:

“Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslını ibraz etmek şartıyla) Engelli Sağlık Kurulu Raporu fotokopisi (Aslını ibraz etmek şartıyla) İkametgâh belgesi. (Bu belge TC kimlik numarası ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerince MERNİS veri tabanından alınacaktır.) Dağıtım yapılacak illerdeki eğitim kurumlarında eğitime devam eden görme engelli öğrencilerin öğrenim gördüğüne dair 2018 yılı içerisinde alınmış öğrenci belgesi. Teslim edilen evraklar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerinde görevli personel tarafından incelenerek ön başvurular alınacaktır. Gören Göz Cihazı almak üzere ön başvuruda bulunan kişilerin cihazlarını alacakları yer ve tarih bilgileri ile eğitim programlarına ilişkin duyurular Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü web sayfasından (www.eyh.aile.gov.tr ) ilan edilecektir. Gören Göz Cihazı almaya hak kazanan vatandaşlara cihazların dağıtımı ve cihazların kullanımına ilişkin eğitim programı başvuruların alındığı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il müdürlükleri aracılığıyla yapılacaktır. Cihazlar başvuru tarihi esas alınarak teslim edilecek olup, başvuruların kabul edilmemesi halinde ilgililere bilgi verilecektir.”

2018 yılı gören göz cihazı ön başvuruları alınacak iller ise şöyle sıralandı:

“Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Düzce, Eskişehir, Giresun, Isparta, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yalova, Zonguldak”