Karabük’te iki araç çarpıştı: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük-Bartın yolu Eflani kavşağında meydana geldi. Bartın istikametine giden Mustafa Akyüz (70) idaresindeki 78 SV 327 plakalı hafif ticari araç, Satılmış Kızıl (62) idaresindeki 34 RLG 99 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu Mustafa Akyüz, Satılmış Kızıl ve Kadriye Kızıl (53) yaralandı. Otomobilde sıkışan Satılmış Kızıl ve Kadriye Kızıl itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Yaralılar, 112 sağlık görevlilerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.