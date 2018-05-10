Diğer
Kategoriler
10 Mayıs 2018 19:50

Karabük’te iki araç çarpıştı: 3 yaralı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Karabük’te iki araç çarpıştı: 3 yaralı

10 Mayıs 2018 19:50


Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük-Bartın yolu Eflani kavşağında meydana geldi. Bartın istikametine giden Mustafa Akyüz (70) idaresindeki 78 SV 327 plakalı hafif ticari araç, Satılmış Kızıl (62) idaresindeki 34 RLG 99 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu Mustafa Akyüz, Satılmış Kızıl ve Kadriye Kızıl (53) yaralandı. Otomobilde sıkışan Satılmış Kızıl ve Kadriye Kızıl itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.


Yaralılar, 112 sağlık görevlilerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
21
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç