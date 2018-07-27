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27 Temmuz 2018 19:32

Karabük’te iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Karabük’te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Karabük’te iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

27 Temmuz 2018 19:32


Edinilen bilgiye göre, kaza saat 15.45’de Cumayanı köyü mevkiinde meydana geldi. Eskipazar ilçesinden Karabük istikametine giden Ali İhsan Karadağ yönetimindeki 67 AP 870 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapmak isteyen Mehmet Yılmaz kontrolündeki 78 AR 466 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 67 AP 870 plakalı otomobilde bulunan Perihan Yıldız (40) ve diğer otomobilde bulunan Ferhan Yılmaz (69) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.




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