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30 Temmuz 2018 21:20

Karabük’te iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Karabük’te iki otomobilin çarpışması sonucu 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Karabük’te iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

30 Temmuz 2018 21:20


Kaza, Safranbolu-Karabük karayolu Bulak Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, İngiltere’den tatil için Türkiye’ye gelen Caroline Jane Karaca (46) yönetimindeki X44 KLE plakalı cip, Safranbolu istikametinden Karabük istikametine giderken aynı istikamette seyreden ve Bulak Kavşağı’ndan 100.Yıl mevkiine dönmek isteyen Sevda Kaplan (26) yönetimindeki 67 FC 594 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle X44 KLE plakalı cipte bulunan Gultaze Karaca (69), Katie Aleyna Karaca (18), Lauren İlayda Karaca (14), Ella Alara Karaca (10), Caroline Jane Karaca (46) ile diğer araçta bulunan Sevda Kaplan (26), Musab Bera Kaplan (3) ve Hava Er Yiğit yaralandı. Olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yabancı plakalı araçta bulunan 5 yaralı ambulansla Medikar Hastanesine kaldırılırken, diğer araçta bulunan yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi oldukları öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.




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