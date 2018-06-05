Karabük’te ilk Ar-Ge merkezi kuruluyor

Karabük ve Türkiye’nin önde gelen demir çelik şirketlerinden Çağ Çelik A.Ş, Ar-Ge merkezi için çalışmaları başlatarak bir ilke imza atıyor. Çağ Çelik A.Ş tarafından kurulacak olan ve farklı branşlarda 20 mühendis çalışacak olan Ar-Ge merkezi için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gözetiminde girişimlere başlandı.

Sektör ve şehir olarak çağın koşullarına ayak uydurmak zorunda olduklarını söyleyen Çağ Çelik A.Ş Genel Müdürü Çağrı Güleç, “Dünyada teknoloji ve bilim artık paralel ilerliyor. Bizde kuracağımız Ar-Ge ile yeni ürünler, yeni teknikler, katma değeri yüksek mamuller geliştirecek, verimliliği artırıcı çalışmalar yapacağız. TÜBİTAK ve TEYDEB projeleri üreteceğiz, şehir olarak bu alandaki çalışmalarımızı artırmamız lazım, Konya’da 26 adet olan Ar-Ge merkezi Karabük’te neden 5-10 tane olmasın” dedi.