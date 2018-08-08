Karabük’te iş yerinde yangın

Edinilen bilgiye göre, Bayır Mahallesi Fevzi Fırat Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı Hürriyet apartmanın 4. katından İrfan Işık ve Raif Güneş’e ait olduğu öğrenilen bir iş yerinde ilk belirlemelere göre elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Binadan çıkan dumanları gören gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. İş Sağlığı Güvenliği hizmeti verdiği öğrenilen iş yerinde maddi hasar oluştu.

Bu sırada cadde üzerinde toplanan bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerinin çalışmalarını meraklı gözlerle takip ederken bazıları ise cep telefonları ile o anları sosyal medya üzerinden canlı yayın yapma yarışında bulunması ise dikkat çekti.