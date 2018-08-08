Diğer
Kategoriler
08 Ağustos 2018 01:57

Karabük’te iş yerinde yangın

Karabük’te bir iş yeri, çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Karabük’te iş yerinde yangın

08 Ağustos 2018 01:57


Edinilen bilgiye göre, Bayır Mahallesi Fevzi Fırat Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı Hürriyet apartmanın 4. katından İrfan Işık ve Raif Güneş’e ait olduğu öğrenilen bir iş yerinde ilk belirlemelere göre elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Binadan çıkan dumanları gören gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. İş Sağlığı Güvenliği hizmeti verdiği öğrenilen iş yerinde maddi hasar oluştu.


Bu sırada cadde üzerinde toplanan bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerinin çalışmalarını meraklı gözlerle takip ederken bazıları ise cep telefonları ile o anları sosyal medya üzerinden canlı yayın yapma yarışında bulunması ise dikkat çekti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç