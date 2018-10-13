Karabük'te İsrail protesto edildi

Karabük'te, Gazze'ye ambargo uygulayan ve abluka altında tutan İsrail'i protesto etti.

100'üncü Yıl Mahallesi Pazaryeri Camii'nde kılınan cuma namazından sonra, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı üyeleri ve üniversite öğrencilerinin de katıldığı 50kişi Türk ve Filistin bayraklarıyla Gazze'ye ambargo uygulayan İsrail'i proteste etti.

İHH Karabük Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi İsa Lort, toplanmalarının Türkiye'de bulunan Gazze dostları ile birlikte İsrail'in hukuksuz uygulamalarına karşı çıktıklarını belirterek, “Tüm Filistin ve Gazze sevdalıları olarak tüm bu hakikatleri haykırmaya devam edeceğiz. Her geçen gün Filistin'deki zulmünü artıran İsrail'e karşı bizler de mücadelemizi sürdüreceğiz. Acilen bütün İslam ülkeleri Gazze'yi gündemlerine almalı ve Bölgedeki ablukanın kalkması ve insani yardımın girişine izin verilmesi noktasında çaba sarf etmelidir. Ülkemiz bu konuda öncülük etmelidir. Necip milletimizin yıllardır olduğu gibi Gazzeliler'e olan desteği her anlamda sürmeli ve yardımlar artırılmalıdır'' dedi.