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03 Mayıs 2018 18:50

Karabük’te kaza anları kamerada

Karabük’te geçen ocak ayında meydana gelen trafik kazasın Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı.

Karabük’te kaza anları kamerada

03 Mayıs 2018 18:50


Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kameralarına yansıyan kazaları paylaştı. Geçen 22 Ocak günü Karabük-Safranbolu yolu üzerinde meydana gelen kaza anları kameralara yansıdı. İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada araçlardan biri ana yola çıkmak isteyen motosiklete çarptı. Motosiklet üzerindeki iki kişi çarpmanın etkiyle etrafa savrulurken araç altında kalmaktan son anda kurutulup hafif şekilde yaralandı. Soğuksu Mahallesi Fatih Köprüsü girişi mevkisinde meydana gelen kazada kafa kafaya çarpışan araçlardan biri çarpmanın etkisiyle yapım çalışmasının bulunduğu ulaşımın kapalı olduğu yola girdi.




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