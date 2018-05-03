Karabük’te kaza anları kamerada

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kameralarına yansıyan kazaları paylaştı. Geçen 22 Ocak günü Karabük-Safranbolu yolu üzerinde meydana gelen kaza anları kameralara yansıdı. İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada araçlardan biri ana yola çıkmak isteyen motosiklete çarptı. Motosiklet üzerindeki iki kişi çarpmanın etkiyle etrafa savrulurken araç altında kalmaktan son anda kurutulup hafif şekilde yaralandı. Soğuksu Mahallesi Fatih Köprüsü girişi mevkisinde meydana gelen kazada kafa kafaya çarpışan araçlardan biri çarpmanın etkisiyle yapım çalışmasının bulunduğu ulaşımın kapalı olduğu yola girdi.