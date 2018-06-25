Karabük’te kesin olmayan sonuçlar belli oldu

Tüm yurtta olduğu gibi Karabük’te de oy kullanma işlemi sabah 08.00 de başlayıp 17.00 sona erdi. Karabük’te 711 sandıkta yapılan oy kullanma işlemlerinin ardından yapılan sayımlar sonucunda resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçinde Recep Tayyip Erdoğan 97 bin 688 ( %65,44) oy oranıyla ilk sırada yer aldı. Muharrem İnce 34 bin 622 (% 23,22), Meral Akşener 13 bin 836 (% 9,27), Selahattin Demirtaş 688 (%0,46) Temel Karamollaoğlu bin 967 (% 1,32) ve Doğu Perinçek 432 (% 0,29) oranında kalan oyları paylaştı.

Milletvekilliği seçimlerinde ise Cumhur İttifakı % 66,45, Millet İttifakı ise %30,55 oranında oy aldı.

711 sandıkta 154 bin 405 oyun kullanıldığı ve 150 bin 57 oyun geçerli olduğu seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti 79 bin 446, MHP 20 bin 274, CHP 24 bin 744, İYİ Parti 18 bin 490, Saadet Partisi 2 bin 605, HDP bin 486, Vatan Partisi 552 ve Hür Dava Partisi ise 323 oy aldı.

Bu sonuçlara göre milletvekilliği seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre AK Parti’den birinci sıra adayı Cumhur Ünal ve ikinci sıra adayı Niyazi Güneş, Karabük tarihinde CHP’den ise birinci sıra adayı Dr. Hüseyin Avni Aksoy milletvekili seçildi.

Öte yandan Karabük T Tipi Kapalı Cezaevinde kurulan iki sandıkta Recep Tayyip Erdoğan’a 101, Muharrem İnce’ye 266, Meral Akşener’e 105, Selahattin Demirtaş’a 19 ve Temel Karamanoğlu’na ise 6 oy çıktı. Milletvekilliği seçimlerinde ise AK Parti’ye 32, MHP’ye 110, CHP’ye 83, İYİ Parti’ye 111 ve Saadet Partisine ise 7 oy çıktı.