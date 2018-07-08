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08 Temmuz 2018 16:20

Karabük’te köy yangını: Ekiplerin çalışması sürüyor

Karabük’te Beydini köyünde yangın çıktı.

Karabük’te köy yangını: Ekiplerin çalışması sürüyor

08 Temmuz 2018 16:20

Öte yandan yangının ormana sıçramaması için orman bölge müdürlüğüne bağlı ekiplerin de çalışmaları sürüyor.


Edinilen bilgiye göre Karabük’ün Ovacı ilçesine bağlı Beydini köyünde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangının 3 eve sıçradığı öğrenildi. İhbar üzerine köye çevre belediyelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi.


Rüzgarın da etkisiyle yangın büyüyor ekiplerin çalışmaları da sürüyor. Öte yandan yangına Karabük’te konuşlu bulunan yangın söndürme helikopteri, Orman İşletmesi’ne bağlı arazözler de müdahalede bulunurken yangının yakında bulunan ormana sıçramaması için çalışmalar sürüyor.




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