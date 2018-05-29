Karabük’te kumar operasyonu

Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kumar uygulaması kapsamında belirlenen bir kıraathaneye baskın yaptı. Yapılan baskında para karşılığı kumar oynayan 3 kişi ile birlikte 430 TL para, oyun kağıtlara el konuldu. Ekipler kumar oynayan 3 kişiye 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 34. Maddesine istinaden ayrı ayrı 259 TL idari para cezası kesti. Ekipler kıraathanede bulunan şahıslardan M.A isimli şahsın masanın altına attığı 7,65 mm ruhsatsız tabanca ve buna ait 5 adet fişeğe el koyarken, kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan işletme sahibi A.Y ile çalışanı F.Y’ye ise işlem yapıldı.