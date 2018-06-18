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18 Haziran 2018 17:08

Karabük’te meydana gelen kazalarda 2 kişi yaralandı

Karabük’te iki farklı yerde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Karabük’te meydana gelen kazalarda 2 kişi yaralandı

18 Haziran 2018 17:08


Edinilen bilgiye göre, kazalardan biri Safranbolu - Karabük karayolu Kireçkuyusu mevkiinde meydana geldi. Safranbolu’dan Karabük istikametine giden Erdal Özcan (32) yönetimindeki 78 SU 416 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle refüje çarparak takla attıktan sonra ters devrildi. Kazayı göre diğer sürücüler 112 sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Özcan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilin çarparak devirdiği aydınlatma direği de ekipler tarafından kaldırıldı.


Diğer kaza ise Kastamonu-Karabük Karayolu Çevrik Köprü mevkiinde meydana geldi. Karabük istikametine giden Semih Çapraz yönetimindeki 37 HF 584 plakalı otomobil, yolun ıslak olması sebebiyle virajı alamayıp, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.


Kazada otomobil içerisinde bulunan Döndüye Çapraz yaralandı. Yaralı 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Polis ekipleri her iki kaza ile ilgili soruşturma başlattı.




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